Minimum 120 km!
G.Saray’a kendi anlayışını oturtmaya kararlı olan Hırvat teknik adam, “Çalışan formayı alır, sisteme uymayan gider” diyerek gözdağı verdi.
Galatasaray'a gelir gelmez 'sezon ortası' demeden oyunculara yükleme yapmaya başlayan Igor Tudor, taviz verecek gibi görünmüyor. Hırvat çalıştırıcının, arka arkaya gelen sakatlıklara rağmen oyuncularına, "Benim sistemimde takım olarak her maç 120 kilometre ve üstünde koşmak zorundayız. Yoksa başarılı olamayız. Zaten günümüz futbolunun zorunluluğu da bu" dediği bildirildi. Tudor, idmanlarda da bu konuda tolerans göstermiyor.
GENÇLER'E DE AYNI
Genç teknik adam, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski başta olmak üzere herkese, "Kimse adına güvenerek yerinin garanti olduğunu düşünmesin. Çalışan formayı alır. Sisteme uymayan gider" mesajı veriyor. Tudor, Gençlerbirliği karşısında da aynı anlayışla mücadele edeceklerini söylerken, Antalyaspor maçında olduğu gibi 90 dakika savaşmaları halinde her takımı yeneceklerini kaydetti. Öte yandan, PFDK'dan 1 maç hak mahrumiyeti cezası alan İgor Tudor, TT Arena'da bu akşamki karşılaşmayı tribünden izleyecek.
TAKIM VUKAS'A EMANET
Igor'un statta GSTV'ye ait bölüm ya da özel bir locada oturması bekleniyor. Hırvat hocanın yerine kulübede yardımcısı Hari Vukas yer alacak. Tudor maç taktiğini Florya'da Vukas'a iletecek.
Savaş ÇORLU
GENÇLER'E DE AYNI
Genç teknik adam, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski başta olmak üzere herkese, "Kimse adına güvenerek yerinin garanti olduğunu düşünmesin. Çalışan formayı alır. Sisteme uymayan gider" mesajı veriyor. Tudor, Gençlerbirliği karşısında da aynı anlayışla mücadele edeceklerini söylerken, Antalyaspor maçında olduğu gibi 90 dakika savaşmaları halinde her takımı yeneceklerini kaydetti. Öte yandan, PFDK'dan 1 maç hak mahrumiyeti cezası alan İgor Tudor, TT Arena'da bu akşamki karşılaşmayı tribünden izleyecek.
TAKIM VUKAS'A EMANET
Igor'un statta GSTV'ye ait bölüm ya da özel bir locada oturması bekleniyor. Hırvat hocanın yerine kulübede yardımcısı Hari Vukas yer alacak. Tudor maç taktiğini Florya'da Vukas'a iletecek.
Savaş ÇORLU
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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