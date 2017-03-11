 Minimum 120 km! – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Minimum 120 km!

    Minimum 120 km!

    G.Saray’a kendi anlayışını oturtmaya kararlı olan Hırvat teknik adam, “Çalışan formayı alır, sisteme uymayan gider” diyerek gözdağı verdi.

    'a gelir gelmez 'sezon ortası' demeden oyunculara yükleme yapmaya başlayan Igor Tudor, taviz verecek gibi görünmüyor. Hırvat çalıştırıcının, arka arkaya gelen sakatlıklara rağmen oyuncularına, "Benim sistemimde takım olarak her maç 120 kilometre ve üstünde koşmak zorundayız. Yoksa başarılı olamayız. Zaten günümüz futbolunun zorunluluğu da bu" dediği bildirildi. Tudor, idmanlarda da bu konuda tolerans göstermiyor.

    GENÇLER'E DE AYNI
    Genç teknik adam, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski başta olmak üzere herkese, "Kimse adına güvenerek yerinin garanti olduğunu düşünmesin. Çalışan formayı alır. Sisteme uymayan gider" mesajı veriyor. Tudor, Gençlerbirliği karşısında da aynı anlayışla mücadele edeceklerini söylerken, Antalyaspor maçında olduğu gibi 90 dakika savaşmaları halinde her takımı yeneceklerini kaydetti. Öte yandan, PFDK'dan 1 maç hak mahrumiyeti cezası alan İgor Tudor, TT Arena'da bu akşamki karşılaşmayı tribünden izleyecek.

    TAKIM VUKAS'A EMANET
    Igor'un statta GSTV'ye ait bölüm ya da özel bir locada oturması bekleniyor. Hırvat hocanın yerine kulübede yardımcısı Hari Vukas yer alacak. Tudor maç taktiğini Florya'da Vukas'a iletecek.

    Savaş ÇORLU
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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