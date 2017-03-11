 McCollum turp gibi – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    McCollum turp gibi

    McCollum turp gibi

    geçen sezon Eurocup şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 'u yeniden kadrosuna kattı.

    ABD'li yıldız dün sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli basketbolcu turp gibi çıkarken sadece lig maçlarında forma giyebilecek. Avrupa'da geçtiğimiz yıl sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.

    'F.BAHÇE'YE HAZIRIM'
    ayağının tozuyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. 28 yaşındaki oyuncu derbi mücadelesi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. McCollum "Derbinin ne olduğunu burada yaşadım. F.Bahçe maçı için hazırım. Taraftar da yanımızda olacak. Onları kendi sahamızda yenmek istiyoruz" dedi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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