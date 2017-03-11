McCollum turp gibi
Galatasaray geçen sezon Eurocup şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Errick McCollum'u yeniden kadrosuna kattı.
ABD'li yıldız dün sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli basketbolcu turp gibi çıkarken sadece lig maçlarında forma giyebilecek. Avrupa'da geçtiğimiz yıl sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.
'F.BAHÇE'YE HAZIRIM'
Errick McCollum ayağının tozuyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. 28 yaşındaki oyuncu derbi mücadelesi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. McCollum "Derbinin ne olduğunu burada yaşadım. F.Bahçe maçı için hazırım. Taraftar da yanımızda olacak. Onları kendi sahamızda yenmek istiyoruz" dedi.
'F.BAHÇE'YE HAZIRIM'
Errick McCollum ayağının tozuyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. 28 yaşındaki oyuncu derbi mücadelesi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. McCollum "Derbinin ne olduğunu burada yaşadım. F.Bahçe maçı için hazırım. Taraftar da yanımızda olacak. Onları kendi sahamızda yenmek istiyoruz" dedi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
McCollum turp gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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