Lukas Podolski’den olay hareket!
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Alman futbolcu Lukas Podolski'nin rakibine yaptığı bir hareket sosyal medyada olay oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Alman futbolcu Podolski'nin rakibine yaptığı hareket sosyal medyada olay oldu.
RAKİBİNE DİRSEK ATTI!
9. dakikada Podolski ile Gençlerbirliği'nden Luccas Claro'nun ikili mücadelesinde Podolski, rakibine dirsek attı. Bu pozisyon sonrası Claro yerde kalırken karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Alman futbolcuya herhangi bir kart göstermedi.
Gençlerbirliği oyuncuları, Podolski'nin kart görmesi yönünde hakeme itirazlarda bulunsa da Aydınus'un kararı değişmedi.
RAKİBİNE DİRSEK ATTI!
9. dakikada Podolski ile Gençlerbirliği'nden Luccas Claro'nun ikili mücadelesinde Podolski, rakibine dirsek attı. Bu pozisyon sonrası Claro yerde kalırken karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Alman futbolcuya herhangi bir kart göstermedi.
Gençlerbirliği oyuncuları, Podolski'nin kart görmesi yönünde hakeme itirazlarda bulunsa da Aydınus'un kararı değişmedi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:35
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Kezban Tudor'un antremanından sonra, Değil maçta oynamak, ( Hakan Balta, Chedjou, De Jong, Snejder ) ayakta bile duramaz...
- "Emre Çolak, bu seviyeye çıkabilir"
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Berkay İnşallah çıkar
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UltrAslan Takım Uyuyordu.. Tudor uyandırdı ayıp etti.. 33 Yaşındaki Hakan Balta, Chedju, De Jong, Snejder bu takımda değil 2. ligde bile oynayamaz...
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