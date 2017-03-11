 Lukas Podolski’den olay hareket! – Fotomaç – 11 Mart 2017
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HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
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    ’den olay hareket!

    Lukas Podolski’den olay hareket!

    ile arasında oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Alman futbolcu 'nin rakibine yaptığı bir hareket sosyal medyada olay oldu.

    'in 24. haftasında ile arasında oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Alman futbolcu Podolski'nin rakibine yaptığı hareket sosyal medyada olay oldu.

    RAKİBİNE DİRSEK ATTI!
    9. dakikada Podolski ile Gençlerbirliği'nden Luccas Claro'nun ikili mücadelesinde Podolski, rakibine dirsek attı. Bu pozisyon sonrası Claro yerde kalırken karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Alman futbolcuya herhangi bir kart göstermedi.

    Gençlerbirliği oyuncuları, Podolski'nin kart görmesi yönünde hakeme itirazlarda bulunsa da Aydınus'un kararı değişmedi.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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