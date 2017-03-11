 Lassana artık özgür... – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Lassana artık özgür...

    Lassana artık özgür...
    Cimbom'un sezon başında transfer etmek istediği Lassana Diarra, ile yaşadığı 10 milyon euro'luk tazminat krizini çözdü. Fransız ön libero, Rus kulübünün gönderdiği özgürlük belgesini yayınlayarak, "Bitti" dedi. 31 yaşındaki oyuncu, Marsilya ile sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda feshetmişti.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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