Hayali kaptanlık

Ahmet Çalık, “Hedefim bir gün G.Saray’ın kaptanı olmak. Top kullanma konusunda üstüne koymalıyım” dedi.

G.Birliği'nden alınan Ahmet Çalık, G.Saray Dergisi'ne röportaj verdi:



-İlk maçım (Gençler'de) F.Bahçe'ye karşıydı. Hoca kadroyu saymaya başladı, öyle kaldım.

-Babamla TV izliyorduk, Ahmet (Bulut) Abi aradı, 'Senin G.Saray işi bitti' deyince, terledim.

-Rahmetli başkanımız (İlhan Cavcav) da G.Saraylıydı. 'Ben de seni başka forma altında görmek istemem' dedi.



LUİZ, RAMOS VE PUYOL...

-Eksiklerim var. Top kullanma konusunda üstüne koymam gerekiyor.

-David Luiz'in top hakimiyetine özeniyorum. Sergio Ramos'un hırsı... Puyol da beğendiğim bir futbolcuydu.

-En büyük hedefim bir gün Galatasaray'ın kaptanı olmak.