 Hayali kaptanlık – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hayali kaptanlık

    Hayali kaptanlık

    , “Hedefim bir gün G.Saray’ın kaptanı olmak. Top kullanma konusunda üstüne koymalıyım” dedi.

    G.Birliği'nden alınan Ahmet Çalık, G.Saray Dergisi'ne röportaj verdi:

    -İlk maçım (Gençler'de) F.Bahçe'ye karşıydı. Hoca kadroyu saymaya başladı, öyle kaldım.
    -Babamla TV izliyorduk, Ahmet (Bulut) Abi aradı, 'Senin G.Saray işi bitti' deyince, terledim.
    -Rahmetli başkanımız (İlhan Cavcav) da G.Saraylıydı. 'Ben de seni başka forma altında görmek istemem' dedi.

    LUİZ, RAMOS VE PUYOL...
    -Eksiklerim var. Top kullanma konusunda üstüne koymam gerekiyor.
    -David Luiz'in top hakimiyetine özeniyorum. Sergio Ramos'un hırsı... Puyol da beğendiğim bir futbolcuydu.
    -En büyük hedefim bir gün Galatasaray'ın kaptanı olmak.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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