Hayali kaptanlık
Ahmet Çalık, “Hedefim bir gün G.Saray’ın kaptanı olmak. Top kullanma konusunda üstüne koymalıyım” dedi.
G.Birliği'nden alınan Ahmet Çalık, G.Saray Dergisi'ne röportaj verdi:
-İlk maçım (Gençler'de) F.Bahçe'ye karşıydı. Hoca kadroyu saymaya başladı, öyle kaldım.
-Babamla TV izliyorduk, Ahmet (Bulut) Abi aradı, 'Senin G.Saray işi bitti' deyince, terledim.
-Rahmetli başkanımız (İlhan Cavcav) da G.Saraylıydı. 'Ben de seni başka forma altında görmek istemem' dedi.
LUİZ, RAMOS VE PUYOL...
-Eksiklerim var. Top kullanma konusunda üstüne koymam gerekiyor.
-David Luiz'in top hakimiyetine özeniyorum. Sergio Ramos'un hırsı... Puyol da beğendiğim bir futbolcuydu.
-En büyük hedefim bir gün Galatasaray'ın kaptanı olmak.
-İlk maçım (Gençler'de) F.Bahçe'ye karşıydı. Hoca kadroyu saymaya başladı, öyle kaldım.
-Babamla TV izliyorduk, Ahmet (Bulut) Abi aradı, 'Senin G.Saray işi bitti' deyince, terledim.
-Rahmetli başkanımız (İlhan Cavcav) da G.Saraylıydı. 'Ben de seni başka forma altında görmek istemem' dedi.
LUİZ, RAMOS VE PUYOL...
-Eksiklerim var. Top kullanma konusunda üstüne koymam gerekiyor.
-David Luiz'in top hakimiyetine özeniyorum. Sergio Ramos'un hırsı... Puyol da beğendiğim bir futbolcuydu.
-En büyük hedefim bir gün Galatasaray'ın kaptanı olmak.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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