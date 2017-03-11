 Ghezzal’da dişli rakipler – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Ghezzal’da dişli rakipler

    Ghezzal’da dişli rakipler
    Cezayir futbol sitesi 'competition. dz' G.Saray'ın 'lu 'ı transfer etmeyi düşündüğünü yazdı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile Atletico Madrid ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Ghezzal, Lyon'da bu sezon 27 maçta 2 gol, 7 asistlık katkı sağladı. Genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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