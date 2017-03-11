''Galatasaray'ın genlerinde var''

Teknik direktör Igor Tudor'un cezalı olması nedeniyle basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ayhan Akman, "Son dakika golleri, takımın maçı bırakmadığını ve kazanma isteğini gösterir. Önemli olan verdiğiniz reaksiyondur." dedi.

Sarı-kırmızılı oyuncuları verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Akman, "Maç içinde iniş çıkışlar yaşadık. Geri dönüşler zordur. Antalyaspor maçında olduğu gibi yine çok iyi reaksiyon verdiler. Maçın sonuna kadar mücadele eden bir takım gördük. Oyuncu arkadaşlarımız, Galatasaray'ın genlerinde olan kazanma alışkanlığını bir kez daha gösterdiler. Hak ettiğimiz 3 puanla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.



SAKATLIKLAR VE ANTRENMAN TEKNİĞİ

Ayhan Akman, hem Jan Olde Riekerink hem de Igor Tudor'la çalışan biri olarak, iki teknik adamın antrenman yöntemleri arasındaki farkın sorulması üzerine, şunları söyledi:



"Şu anda daha değişik bir sistemde oynuyoruz ve oyuncular da adapte olmaya çalışıyorlar. Antrenmanlarda da her hocanın kendi sistemi vardır. Farklılıklar olabilir ve oyuncu arkadaşların buna adapte olması gerekiyor. Yaşanan sakatlıkları antrenman yöntemi üzerinden yorumlamak hatalı olur. Bu durum farklı şeylerden de kaynaklanabilir. Oyuncuların kendilerine iyi bakmaması da olabilir. Antrenman sistemi değiştiği için sakatlıkların olduğunu söylemek yanlış olur."