Ergin Ataman'dan Hollanda'ya sert tepki
Galatasaray Odeabank’ın başantrenörü Ergin Ataman, Hollanda'nın tavrına tepki gösterdi.
Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş izninin iptal edilmesine tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Ataman, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş iznini iptal eden Hollanda'yı kınıyorum." ifadelerini kullandı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:36
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Yorum
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Burak Bırakın gıtsın avrupada o parayı bıraz zor alır ! 1 mılyon alsın dua etsın ! barca real gıdemeyecegıne gore gonderın gıtsın !
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sdads boşboş hayaller kurma
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