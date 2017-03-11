Cimbom’un sakatlık kabusu sürüyor

G.Saray'da bugünkü Gençlerbirliği maçı öncesi iki şok sakatlık yaşandı. Taktik idmanda sakatlanan Eren Derdiyok'un bugünkü mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. Eren'in yerine Podolski ilk 11'de sahaya çıkacak. Çalışmada sakatlanan bir diğer isim ise Cavanda oldu. Belçikalı'nın da oynama şansı az.