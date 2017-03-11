 Bruma Premier Lig için bekliyor! – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Bruma Premier Lig için bekliyor!

    Bruma Premier Lig için bekliyor!
    G.Saray önümüzdeki sezon kontratı sona erecek 'ya yeni sözleşme önermeyi düşünüyor. Bu sebeple oyuncunun menajeri Catio Balde, İstanbul'a davet edildi. Ancak Balde cebinde Premier Lig ekiplerinden tekliflerle İstanbul'a gelecek. Bruma da kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini belirtiyor. Genç yıldızla geçen sezon bir dönem Tottenham ilgilenmişti.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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