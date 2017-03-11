 Aslan’ın yıldızı parladı – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Aslan’ın yıldızı parladı

    Aslan’ın yıldızı parladı
    , Fenerbahçe'yi 53-46'lık skorla devirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk devresini de 32-27 üstün tamamladı. Cimbom'da Sude Yılmaz 18 sayı, 13 ribaund ile karşılaşmanın yıldızı oldu. Beyzanur, 10 sayı, 6 ribaund, 4 top çalma ile önemli katkıda bulundu.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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