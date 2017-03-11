Aslan’ın yıldızı parladı
Galatasaray Yıldız Kız Basketbol Takımı, Fenerbahçe'yi 53-46'lık skorla devirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk devresini de 32-27 üstün tamamladı. Cimbom'da Sude Yılmaz 18 sayı, 13 ribaund ile karşılaşmanın yıldızı oldu. Beyzanur, 10 sayı, 6 ribaund, 4 top çalma ile önemli katkıda bulundu.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Aslan’ın yıldızı parladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.