 Aslan’ın rakibi G.Birliği – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Aslan’ın rakibi G.Birliği

    Aslan’ın rakibi G.Birliği

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını devam ettiren , bu akşam sahasında 'ni konuk edecek.

    Üst üste puan kayıplarının ardından geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u yenerek moral bulan sarı-kırmızılı takım, 'ni de devirerek çıkışa geçmek istiyor.

    CHEDJOU İĞNEYLE
    Sol üst ön adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya, G.Birliği karşısında yok. Topuğunda ağrısı olan Chedjou'nun ise bugünkü mücadelede iğneyle oynayacağı öğrenildi. Tudor, defansın göbeğini Chedjou ve Hakan Balta'ya teslim edecek.

    3 OYUNCU SINIRDA
    Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong sarı kart sınırında yer alıyor. Eren ve De Jong sakat. Selçuk ise oynayıp sarı kart görmesi halinde gelecek haftaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet Selçuk'u uyardı.

    G.SARAY 7 MAÇTIR GENÇLER'E ENİLMİYOR
    G.Saray, G.Birliği ile ligde 92. kez karşılaşacak. Geride kalan 91 maçta galibiyet sayısında Cimbom'un 49-22 üstünlüğü var. Sarı-kırmızılılar, ligde rakibine 4 yıldır yenilmiyor. Bu süreçteki 7 maçın 4'ünü Aslan kazandı, 3 mücadele berabere bitti. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçtan G.Saray 1-0 galip ayrıldı.

    WESLEY YEDEKTE SAĞ BEKTE SABRİ VAR
    Tudor'un sakatlığı geçen Wesley Sneijder'i ilk 11'de düşünmediği belirtildi. Hollandalı yıldız, büyük olasılıkla bu akşam yedek... Forvette ise Podolski görev yapacak. Cezalı Bruma'nın yokluğunda kanatlarda Yasin ile Rodrigues görev alacak. Semih'in yerine sağ bekte ise Sabri'nin oynaması bekleniyor.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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