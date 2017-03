''3 puan çok önemliydi''

Rodrigues, genel olarak maçta iyi oynadıklarını anlatarak, "Önemli olan bugün 3 puanı almaktı. Taraftarımızın önünde oynadığımız maçta kesinlikle galip gelmek istiyorduk. O yüzden çok mutluyum. Tabii ki ben bir kanat oyuncusuyum ama önemli olan fedakarlık yapmak ve hoca benden nerede oynamam istiyorsa o bölgede elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalışmak." şeklinde konuştu.

Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da sakat oyuncuların sayısının fazla olmasını teknik direktör Igor Tudor'un antrenman sistemine bağlamanın anlamsız olduğunu belirterek, "Tudor disiplinli bir hoca, iyi çalışmayı ve çalıştırmayı seven bir hoca. Sakatlıklar her zaman olabiliyor, futbolun bir parçası. Her hafta daha iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolcu iki haftadır son dakikada atılan gollerle ilgili olarak, "Bu tamamen mantalite ve takım ruhu ile alakalı. Son dakikaya kadar maçı bırakmayan bir Galatasaray var. İkinci yarı istediğimi performansı göstermemize rağmen son dakikaya kadar golü arayan bir Galatasaray vardı. Son saniyede bunun meyvesini aldık." diyerek sözlerimi tamamladı.