 Yol ayrımında – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Yol ayrımında

    Yol ayrımında
    Etkili futboluna karşın yönetimden istediği zammı koparamayan Yasin, menajer Ahmet Bulut'la anlaştı. Bulut'un oyuncusuna, "Hakkını alacağım" dediği ve vakit kaybeden, yönetimle temas kurduğu öğrenildi. Yasin, 1.1 milyon euro'luk ücretinin 2 milyon euro'ya çıkarılmasını istiyor.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:38
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