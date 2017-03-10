Yol ayrımında

Etkili futboluna karşın yönetimden istediği zammı koparamayan Yasin, menajer Ahmet Bulut'la anlaştı. Bulut'un oyuncusuna, "Hakkını alacağım" dediği ve vakit kaybeden, yönetimle temas kurduğu öğrenildi. Yasin, 1.1 milyon euro'luk ücretinin 2 milyon euro'ya çıkarılmasını istiyor.