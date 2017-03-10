 Tudor'dan Selçuk’a yeni mevki – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Tudor'dan Selçuk’a yeni mevki

    Tudor'dan Selçuk’a yeni mevki

    Tudor’un, orta sahada ağır kaldığı için eleştirilen ’ı yeni sezonda çift stoperin önünde defanstan top çıkarması için kullanmayı planladığı iddia edildi.

    'da orta sahanın tartışılan ismi Selçuk İnan için 'un farklı planları olduğu belirtiliyor. Hırvat çalıştırıcının, pas yeteneği ve oyun kurma özelliğine rağmen orta sahada 'ağır kaldığı' için eleştiri alan tecrübeli oyuncuyu, yeni sezonda stoper-ön libero karışımı bir pozisyonda değerlendirmeyi düşündüğü iddia edildi.

    Buna göre Selçuk iki stoperin hemen orta önünde daha defansif bir konumda yer alacak. Görevi ise defanstan topu oyuna sokmak olacak. Rakip ataklarda ise iki stoperin önünde rakibi ilk karşılayan isim olacak. Kendisi de oyunculuk döneminde stoper ve ön libero olarak oynayan Tudor'un Selçuk'a bu konudaki deneyimlerini de aktaracağı ifade edildi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:08
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