Tudor'dan Selçuk’a yeni mevki
Tudor’un, orta sahada ağır kaldığı için eleştirilen Selçuk İnan’ı yeni sezonda çift stoperin önünde defanstan top çıkarması için kullanmayı planladığı iddia edildi.
Buna göre Selçuk iki stoperin hemen orta önünde daha defansif bir konumda yer alacak. Görevi ise defanstan topu oyuna sokmak olacak. Rakip ataklarda ise iki stoperin önünde rakibi ilk karşılayan isim olacak. Kendisi de oyunculuk döneminde stoper ve ön libero olarak oynayan Tudor'un Selçuk'a bu konudaki deneyimlerini de aktaracağı ifade edildi.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:08
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
Tudor'dan Selçuk’a yeni mevki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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