Tudor: G.Saray bana yeter
Tudor, uzun yıllar sarı-kırmızılı takımı çalıştırmak istediğini söyledi. “Bir insan G.Saray’da çalışıyorsa daha fazla ne ister ki!” diyen Hırvat teknik adam sahada ne yapmak istediğini ortaya koyan bir takım yaratmak istediğini ifade etti.
KENDİMİ İSPATLAYACAĞIM
"Bu kulüpte bir yer edinmek, gelişimin doğru karar olduğunu göstermek ve başarılı olmak istiyorum" diyen Tudor, futbola ve başarıya aç oyuncuların önemine değinerek şöyle konuştu: "Sadece Galatasaray olduğumuz için maç kazanamayız. Futbolda böyle bir şey yok. Çalışmanız, koşmanız, mücadele etmeniz ve savaşmanız gerekiyor. Üstünüzdeki forma ne kadar büyük olursa olsun emek harcamadan maç kazanamazsınız."
200 YIL ÇALIŞSAN NE OLUR!
Yaşıyla ilgili eleştirilere de cevap veren Hırvat teknik adam, "Tecrübeyi satın alamazsınız ve yaşamanız gerekir ama benim için halen haddinden fazla önem verilen bir olgu. Genç ya da yaşlı, yeşil ya da kırmızı arasında bir fark yok. Sadece size sunulan bir bahane. Ya iyisinizdir ya da kötü... Bunun yaşla alakası yok. Yıllar içinde gelişebilirsiniz fakat içinizde o yetenek ve ateş yoksa 200 yıl takım çalıştırsanız da aynı yerde kalmış olursunuz" ifadelerini kullandı.
ŞEYTANİ G.SARAY MAĞRUR KARABÜK!
Galatasaray'a geliş süreci sorulması üzerine Tudor, "Her şey çok hızlı gelişti. Bir gün içinde anlaştım ve imzayı attım. Olmuş gibi aktarılan tüm hikayeler aslında gerçekleşmedi" diyerek fazla detay vermezken etik tartışmalarıyla ilgili ise şunları söyledi: Tüm bu 'saygı' konusunda çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Dışarıdan bakan gazetecilerin 'büyük ve şeytani' Galatasaray, 'küçük ama mağrur' Karabükspor'a karşı hikayesine atlamalarını anlayabiliyorum. Fakat gerçekler bunu yansıtmıyor."
FUTBOL HAKKINDA HERKESİN FİKRİ VAR!
Igor Tudor, Galatasaray'a oturtmak istediği üçlü defans sistemiyle ilgili ise şunları söyledi: "Üçlü ya da dörtlü savunma sadece konuşmayı seven insanların üstünde sürekli dönüp durduğu bir olay. Eğer Conte'nin takımını izliyorlarsa üçlü ile sürekli kazandığının farkında olmalılar. Futbol konu olunca herkesin bir fikri oluyor. Bu da normal... Oyuncu sayısı ya da sistem değil hücumda kaç kişi olduğunuz önemli. Oyun mantaliteniz ve stiliniz rakamların her zaman önünde olur."
HIRVAT HOCADAN İNCİLER:
Kalite var: Sahada ne yapmak istediğini çok açık bir şekilde ortaya koyan bir takım görmek istiyorum. Sonuçlar mutlaka gelecektir. Yeterli kaliteye sahip bir kadromuz var.
Yıldızlar: Futbolda her şey artık çok hızlı değişiyor. Bazen bir oyuncu için 'O olmadan asla oynayamayız' dersiniz fakat 4 ay sonra her şeyin değiştiğini görürsünüz.
Türkiye: Tutku, güzel statlar, iyi maçlar, tüm ligi kapsayan yayınlar Türkiye'de futbolun hangi seviyede olduğunu zaten gösteriyor.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:50
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
Tudor: G.Saray bana yeter haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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