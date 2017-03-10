 Tudor cezası biten Poldi’ye yer arıyor – Fotomaç – 10 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tudor cezası biten Poldi’ye yer arıyor

    Tudor cezası biten Poldi’ye yer arıyor

    Antalyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen 'nin dönmesi Tudor'u zora soktu.

    Hafta başı 2 gol atan Eren'i kesmeyi düşünmeyen Hırvat hoca, Poldi'ye yer arıyor. Elinde ise 2 seçenek var. İlki kırmızı kart gören Bruma'nın yerine Lukas'ı monte etmek. Ancak bu formaya Rodrigues de aday. Diğer seçenek ise Josue'yi kulübeye çekmek. Tudor'un Lukas'ı yedek soyundurup, 2. yarıda oyuna sürmeyi de değerlendirdiği belirtildi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor cezası biten Poldi’ye yer arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.