Tudor cezası biten Poldi’ye yer arıyor

Antalyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lukas Podolski'nin dönmesi Tudor'u zora soktu.

Hafta başı 2 gol atan Eren'i kesmeyi düşünmeyen Hırvat hoca, Poldi'ye yer arıyor. Elinde ise 2 seçenek var. İlki kırmızı kart gören Bruma'nın yerine Lukas'ı monte etmek. Ancak bu formaya Rodrigues de aday. Diğer seçenek ise Josue'yi kulübeye çekmek. Tudor'un Lukas'ı yedek soyundurup, 2. yarıda oyuna sürmeyi de değerlendirdiği belirtildi.