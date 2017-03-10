 Tudor bu hafta yok – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Tudor bu hafta yok

    Tudor bu hafta yok
    Antalya maçında tribüne gönderilen Igor Tudor, Gençlerbirliği maçında takımın başında yer alamayacak. PFDK, Tudor'u, Palabıyık'a yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçtan men etti ve 13 bin TL para cezası kesti. Ayrıca Başkan Özbek'in 45 günlük hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası ile 'a kesilen 10 bin liralık para cezası da onandı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:11
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