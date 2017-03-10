Stoper kıtlığı!
Sarı-Kırmızılı ekibin dünkü antrenmanında Semih Kaya ve Chedjou sakatlandı.
Semih Kaya taktik antrenmanında dizine aldığı darbe sonrasında çalışmayı yarıda bıraktı. Semih'in durumu bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak.
Chedjou ise düz koşu sırasında ayağındaki topuk dikeni nedeniyle antrenmana devam edemedi, taktik idmanda yer almadı.
Tudor'un stoperde değişilmez 2 oyuncusunun sakatlıkları can sıktı. Chedjou görev verilirse iğne ile oynayabileceği ancak Semih'in durumunun bugün belli olacağı belirtildi.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:49
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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