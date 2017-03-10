 Stoper kıtlığı! – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Stoper kıtlığı!

    Stoper kıtlığı!

    Sarı-Kırmızılı ekibin dünkü antrenmanında ve sakatlandı.

    taktik antrenmanında dizine aldığı darbe sonrasında çalışmayı yarıda bıraktı. Semih'in durumu bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak.

    ise düz koşu sırasında ayağındaki topuk dikeni nedeniyle antrenmana devam edemedi, taktik idmanda yer almadı.

    Tudor'un stoperde değişilmez 2 oyuncusunun sakatlıkları can sıktı. Chedjou görev verilirse iğne ile oynayabileceği ancak Semih'in durumunun bugün belli olacağı belirtildi.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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