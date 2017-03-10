 Rövanş zamanı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Rövanş zamanı

    Rövanş zamanı
    , FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün Slovakya'nın Good Angels takımını ağırlayacak. Abdi İpekçi'de oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İlk maçta sarı-kırmızılılar 73-62 yenilmişti.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
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