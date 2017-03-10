 İmza zirvesi – Fotomaç – 10 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İmza zirvesi

    İmza zirvesi
    Igor Tudor'un yeni sisteminde Sneijder'in yerinin olmadığını iddia edildiği son günlerde Hollandalı yıldızın menajerinden sürpriz bir hamle geldi. Başkan Dursun Özbek'le kontak kuran , 'randevu' talebinde bulundu. Özbek 17 Mart Cuma gününe randevu verdi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İmza zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.