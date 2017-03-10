G.Saray'ın yeni transferi kontrolden geçti
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Errick McCollum, Liv Hospital Hastanesi'nde bir dizi sağlık testinden geçti.
Errick McCollum sağlık kontrolü sonrası GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Eski arkadaşlarımla birlikte oynamak ve onlara katkı vermek istiyorum. Olabildiğince maç kazanmak istiyoruz. Pazar günü derbi var. Daha önce bu tip maçlar oynadım. Taraftar da yanımızda olacak. Elimizden geleni yapıp galip gelmek istiyoruz. Bugünlerde hava yağmurlu ama yeniden burada olmak mutluluk verici. Özellikle yemekleri özledim" diye konuştu.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:04
- Gidene dur demem!
Toplam 5
Yorum
haha evet sayın aysal terim ayrıldıktan sonra burak ve selçukla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı ve her yıl yükselen miktarlarla
- Yol ayrımında
Toplam 5
Yorum
ayhan tamam gonderelim de kimi alalim herkez zam istiyo kimse dusunmuyo gs sonunu bu takim boyle olmaz
- Galatasaray değil Zararsaray!
Toplam 3
Yorum
İSTİFACI Yeter Dursun istifa edeceksen et Galatasaray batacak sen daha kulübü kurtarma derdindesin.
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