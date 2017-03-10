G.Saray'ın yeni transferi kontrolden geçti

Errick McCollum sağlık kontrolü sonrası GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Eski arkadaşlarımla birlikte oynamak ve onlara katkı vermek istiyorum. Olabildiğince maç kazanmak istiyoruz. Pazar günü derbi var. Daha önce bu tip maçlar oynadım. Taraftar da yanımızda olacak. Elimizden geleni yapıp galip gelmek istiyoruz. Bugünlerde hava yağmurlu ama yeniden burada olmak mutluluk verici. Özellikle yemekleri özledim" diye konuştu.