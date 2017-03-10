G.Saray'ın yeni transferi kntrolden geçti
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Errick McCollum, Liv Hospital Hastanesi'nde bir dizi sağlık testinden geçti.
Errick McCollum sağlık kontrolü sonrası GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Eski arkadaşlarımla birlikte oynamak ve onlara katkı vermek istiyorum. Olabildiğince maç kazanmak istiyoruz. Pazar günü derbi var. Daha önce bu tip maçlar oynadım. Taraftar da yanımızda olacak. Elimizden geleni yapıp galip gelmek istiyoruz. Bugünlerde hava yağmurlu ama yeniden burada olmak mutluluk verici. Özellikle yemekleri özledim" diye konuştu.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:09
- G.Saray'ın yeni transferi kntrolden geçti
Toplam 1
Yorum
hasan ooo portlanın en skorer oyuncusu cj mc collumun kardeşi bu ne kadar cok benziyorlar iyi transfer olur galatasaray için lig daha cekişmeli ol
- Yol ayrımında
Toplam 4
Yorum
cimbom gönderin
- Cambiasso 36’yı sevdi
Toplam 1
Yorum
44istanbul Adam kendine bakiyor oynuyor!
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