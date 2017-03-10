G.Saray yarı finalde!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Slovakya'nın Good Angels ekibini 82-66 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı 73-62 kaybeden sarı-kırmızılı takım, rakibini 16 sayı farkla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray yarı finalde, Yakın Doğu Üniversitesi-ESBVA LM eşleşmesinde turu geçen takımla karşılaşacak.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Ilya Putenko (Rusya), Sebastien Clivaz (İsviçre)
Galatasaray: Işıl Alben 6, Jefferson 25, Deniz Çolakoğlu 2, Papova 12, Paris 5, Vitola 9, Traore 21, Da Silva 2, Pınar Demirok
Good Angels: Oblak 10, Baugh 12, Jurcenkova 15, Zirkova 12, Allen 8, Balintova, Stehlikova 6, Kupcikova 3
1. Periyot: 20-11
Devre: 44-33
3. Periyot: 60-47
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:30
- Vincent Aboubakar en iyi 11'de
Toplam 2
Yorum
abubakmaz,cakar cenk her pozisyonda yerlerde surunurken, aboubakarin ben daha kendini yere attigini gormedim, tam tersi rakibi yere seriyor ABOUBAKMAZZZZZZZ
- İmza zirvesi
Toplam 8
Yorum
osman güle güle
- Tudor'dan Selçuk’a yeni mevki
Toplam 5
Yorum
Çöküş Selçuk ilk geldiği yıl forvet arkası oynuyodu. O yüzden de harika performansı vardı. Ne zaman Sneijder geldi, ozaman selcuk yana geri oynadı
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