 G.Saray yarı finalde! – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    G.Saray yarı finalde!

    G.Saray yarı finalde!

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Slovakya'nın Good Angels ekibini 82-66 yendi.

    Deplasmandaki ilk maçı 73-62 kaybeden sarı-kırmızılı takım, rakibini 16 sayı farkla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

    yarı finalde, Yakın Doğu Üniversitesi-ESBVA LM eşleşmesinde turu geçen takımla karşılaşacak.


    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Ilya Putenko (Rusya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

    Galatasaray: Işıl Alben 6, Jefferson 25, Deniz Çolakoğlu 2, Papova 12, Paris 5, Vitola 9, Traore 21, Da Silva 2, Pınar Demirok

    Good Angels: Oblak 10, Baugh 12, Jurcenkova 15, Zirkova 12, Allen 8, Balintova, Stehlikova 6, Kupcikova 3

    1. Periyot: 20-11

    Devre: 44-33

    3. Periyot: 60-47

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:30
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