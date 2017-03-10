 Gidene dur demem! – Fotomaç – 10 Mart 2017
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HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gidene dur demem!

    Gidene dur demem!
    Taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Alper Narman'ın, istifa etmek istediği haberleri Başkan Özbek'i kızdırdı. Özbek'in, bu istifa girişiminin doğruluğunu soranlara, "Kim istifa etmek istiyorsa, edebilir. Kimseye dur diyecek durumda değilim" dediği öğrenildi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:12
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