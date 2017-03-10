 Galatasaray’dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Galatasaray’dan sakatlık açıklaması

    Galatasaray’dan sakatlık açıklaması

    Galatasaray, dün yapılan idmanda topuğunda ağrı hisseden Chedjou ve sol üst ön adalesinde zorlanma tespit edilen Semih Kaya’nın tedavilerine başlandığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılıların konuya ilişkin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

    "Oyuncularımız Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:
    Gençlerbirliği maçı öncesi dün yapılan idmanda topuk ağrısı hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynı idmanın ardından sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandı."
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:10
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