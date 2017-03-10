Galatasaray’dan sakatlık açıklaması

Galatasaray, dün yapılan idmanda topuğunda ağrı hisseden Chedjou ve sol üst ön adalesinde zorlanma tespit edilen Semih Kaya’nın tedavilerine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuya ilişkin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"Oyuncularımız Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:

Gençlerbirliği maçı öncesi dün yapılan idmanda topuk ağrısı hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynı idmanın ardından sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandı."