Galatasaray’dan sakatlık açıklaması
Galatasaray, dün yapılan idmanda topuğunda ağrı hisseden Chedjou ve sol üst ön adalesinde zorlanma tespit edilen Semih Kaya’nın tedavilerine başlandığını açıkladı.
"Oyuncularımız Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:
Gençlerbirliği maçı öncesi dün yapılan idmanda topuk ağrısı hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynı idmanın ardından sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandı."
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:10
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 33
Yorum
bjk.li elle atsa ne olur atmasa ne olur..bu iş sahada kalır..sonuçta 4 hakem var biri kenarda..çok normal bir durum..futbolcu profesyoneldir..
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 33
Yorum
köksal futbolcuların bir taraftara toplu saldırmasıda ne demek ayıp be? birde sporcu bunlar.
- Kral Aboubakar!
Toplam 4
Yorum
Köyiçi Bi atti stad inledi :) 100 Kisi girmisler stada yiktilar ortaligi valla. HELAL OLSUN ÇARSI SANA. TVde Besiktas tezahuratlari dinledik :)
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.