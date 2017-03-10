Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor!
Galatasaray'a bir kötü haber daha...Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlık kabusu devam ediyor. Sneijder, De Jong, Semih ve Chedjou'dan sonra da Eren Derdiyok da sakatlandı.
Galatasaray'da Igor Tudor'un göreve gelmesiyle sakatlık kabusu hortları. Sarı-Kırmızılı ekip kritik Gençlerbirliği maçı öncesi bir fire daha verdi. Hırvat hocanın yaptırdığı ağır idmanların bu sakatlıklara neden olduğu kulislerde dillendirilmeye başlandı.
Florya'da yapılan akşam antrenmanında Eren Derdiyok da sakatlandı. Golcü oyuncunun durumu ilk izlenime göre kritik.
Cimbom'da Sneijder, De Jong, Semih, Serdar Aziz ve Chedjou'nun da sakatlıkları bulunuyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten futbolcuların sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan Eren Derdiyok'un idman sonrası yapılan kontrolünde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde (ikinci derece) zorlanma tespit edilmiştir. Aynı antrenmanda sağ ayak bileğine darbe alan Luis Cavanda'nın ise ayak bileğinde kanama (ödem) ve kemik ödemi oluşmuştur. Her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır."
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:10
- Alanyaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
maç sonucu A.Alanya : 4 tffbahçe : 2
- Galatasaray'da hedef galibiyet
Toplam 4
Yorum
...... GENÇLER ÖNÜNDE İŞİNİZ ZOR TUDOR HOCA. BU YAT SPOR LULARI KOŞTURABİLİRSEN MAÇI ALIRSIN GS LA. BAŞARILAR TUDOR HOCA.HAKEMİ DE YENMENİZ LAZI
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 50
Yorum
Atillas-BJK ALPAY ÖZALAN'I ALKIŞLANDIN MI DA MEHMET TOPAL'A SALDIRIYORSUN. DÜRÜST OLUN
Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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