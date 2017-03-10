 Eşine parti verdi – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Eşine parti verdi

    Eşine parti verdi
    'nın eşi Patricia Callero, dün 25 yaşına girerken, Galatasaraylı oyuncular da çifti yalnız bırakmadı. Patricia'nın doğum günü partisine Linnes, Semih ve Josue katıldı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
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