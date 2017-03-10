De Jong yine yok Sneijder belirsiz

Cimbom'da sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Nigel de Jong'dan kötü haber geldi.

Hollandalı ön liberonun, Gençlerbirliği karşısında da takımdaki yerini alamayacağı açıklandı. Sneijder'in durumunun ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı bildirildi. Kulüp doktoru Yener İnce, Antalyaspor maçının ardından iki futbolcu için, "Gençlerbirliği maçını bilmiyorum ama Trabzon karşısında takımdaki yerlerini alacaklar" ifadesini kullanmıştı.