 Yeni Florya bulundu – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Yeni Florya bulundu

    Yeni Florya bulundu

    Başkan Dursun Özbek, Divan'da yeni tesislerin Türk Telekom Arena'ya çok yakın olacağını da açıkladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maç günü stada gelmenin 1.5 saati bulduğunu vurgulayan Özbek, "Maliye Bakanı ile konuştum ve stada yakın bir yerden arsa istedim. Bu işlem tamamlandı. Stada yaklaşık 8 dakikalık mesafede, 6 tane futbol sahası ve gerekli konaklama tesisi yapılacak çok güzel bir tesisimiz olacak. Bunun için ilgili dilekçeyi bakanlığa verdik" şeklinde görüşlerini aktardı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:19
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