Taksiciyle yol kavgası
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, trafikte bir taksiciyle yaşadığı tartışma üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Bu akşam saatlerinde Ataköy Marina'da Alman yıldız ile bir taksici arasında yol verme tartışması yaşandı.
Taksicinin, kendisine yol vermediği gerekçesiyle Podolski'nin aracını tekmelediği iddia edildi. Taksicinin, lüks aracın içindeki ismin Podolski olduğundan haberinin olmadığı ifade edilirken bu gelişme sonrası Alman yıldız sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
Podolski mesajında "Bu akşam duyduğunuz ve her saniye daha da dramatik hâle getirilen hikâyeyle ilgili bir açıklama yapma gereği hissediyorum... Lütfen duyduğunuz her şeye inanmayın, yoğun trafikte sıradan ve birkaç saniyelik tartışmaydı. Herhangi bir saldırı, temas söz konusu olmadı" dedi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:59
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Taksiciyle yol kavgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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