 Sinirler gerildi – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Sinirler gerildi

    Sinirler gerildi
    Dursun Özbek, eski yöneticilerden Taner Aşkın'ın Türk Telekom Arena'nın çatısıyla ilgili yaptığı eleştirilere ise Başkan Özbek sert çıktı. Aşkın'ın, 2011 yılında GSGM'den alınan paranın 27.5 milyon TL olduğunu ve Özbek'in bu rakamları yanlış aksettirdiğini söylemesi üzerine, "7 sene önce alınan para aynı ücretle geri verilir mi? Galatasaray Başkanı'na kelime oyunu yakışmaz. Lütfen ifadenizi geri alın" dedi. Aşkın, bunun üzerine dosyayı inceleyeceğini belirterek özür diledi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:14
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