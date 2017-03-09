 PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men – Fotomaç – 09 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men

    PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men

    PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 maç men cezası verdi.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası verdi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.