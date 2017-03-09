PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 maç men cezası verdi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:19
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 4
Yorum
aslan çok güzel bir haber neresi kötü seneye düşünülmeyen oyuncularla oynamamalı bu takım bu sene iskelet kadro oluşmalı seneye bir kaç takviye
- Borç 1.8 milyar lira
Toplam 6
Yorum
gs gs bitmiş gelecek sezon bonservissiz ve yüksek maaşlı oyunculardan kurtulup az paraya,hırslı,yetenekli isimler bulunup alınmalı bjk örneği..
- Kurtuluş savaşı veriyoruz
Toplam 11
Yorum
austin bjk de neler yaşadı neler ama 2-3 yılda öyle takım yaptıki bak şimdi izliyoruz e sen oyuncuya parada harcıyosun ama tkm yok zarar değilmi bu
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