Nasuhi Sezgin futbolu bıraktı

Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturan yönetici Nasuhi Sezgin, Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etmişti. Sezgin "Bundan sonra Galatasaray'da futbolla ilgili bir açıklama yapmayacağım" ifadelerini kullandı.