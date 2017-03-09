 Nasuhi Sezgin futbolu bıraktı – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Nasuhi Sezgin futbolu bıraktı

    Nasuhi Sezgin futbolu bıraktı
    Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturan yönetici Nasuhi Sezgin, Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etmişti. Sezgin "Bundan sonra Galatasaray'da futbolla ilgili bir açıklama yapmayacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:16
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