Kurtuluş savaşı veriyoruz
Son dönemde eleştirilerin odağında yer alan G.Saray Başkanı, “Bu mücadeleye inandığım için elimi, bedenimi, kafamı bu savaşın altına koydum. Hepinizin arkamda durmasını istiyorum” dedi
KESİNLİKLE KAÇMAM
Galatasaray'ı zor günlerden çıkarmak istiyorum. Zoru gördüğü zaman kaçan, terk eden bir karakterim yok. Söz verdiğim şeyleri de sonuna kadar sürdüreceğim. 'Çamur at, izi kalsın.' sevdasından vazgeçilsin. Beklentim, hep beraber tek yumruk olmaktır." Riva'yla ilgili projelerin bittiğini, yakında ihalenin olacağını aktaran Başkan Dursun Özbek, daha önce açıkladıkları paylarda hiçbir değişim olmadığını da vurguladı.
Savaş ÇORLU
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:22
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Kurtuluş savaşı veriyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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