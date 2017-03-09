Kurtuluş savaşı veriyoruz

Son dönemde eleştirilerin odağında yer alan G.Saray Başkanı, “Bu mücadeleye inandığım için elimi, bedenimi, kafamı bu savaşın altına koydum. Hepinizin arkamda durmasını istiyorum” dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali açıdan kulübün adeta kurtuluş savaşı verdiğini söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin kupadan elenmesi ve ligde istenilen yerde olmaması nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken ve istifaya çağrılan Özbek, birlik beraberlik çağrısı yaptı ve "Galatasaray Kulübü olarak bir kurtuluş savaşı içindeyiz. Mali bağımsızlık savaşı içindeyiz. Bu savaşa inandığım için elimi, bedenimi, kafamı bu savaşın altına koydum. Ben bu savaşa inandığım için 80 milyon lira kasa kolaylığı sağladım. İnandığım için 200 küsur milyon lira kefalet imzası taşıyorum. Hepinizin arkamda durmasını istiyorum." dedi. Mart ayı divan kurulu toplantısında konuşan Başkan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Değerli Galatasaraylılar, yaptığım işten dolayı çocuklarımı, bütün sülalemi sorumluluk altına almak üzere hareket ediyorum. Hiçbir şekilde Galatasaray'ın kılına zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim. Hâlâ 'şu kadar paraya sattı' (Riva ve Florya hakkında) diyorlar.



KESİNLİKLE KAÇMAM

Galatasaray'ı zor günlerden çıkarmak istiyorum. Zoru gördüğü zaman kaçan, terk eden bir karakterim yok. Söz verdiğim şeyleri de sonuna kadar sürdüreceğim. 'Çamur at, izi kalsın.' sevdasından vazgeçilsin. Beklentim, hep beraber tek yumruk olmaktır." Riva'yla ilgili projelerin bittiğini, yakında ihalenin olacağını aktaran Başkan Dursun Özbek, daha önce açıkladıkları paylarda hiçbir değişim olmadığını da vurguladı.



Savaş ÇORLU