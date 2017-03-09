Kral geri döndü
G.SARAY RUSYA'DA
THY Euroleague'de iddiası bulunmayan Galatasaray Odeabank bugün deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak. Cimbom'un maçı 20.00'de başlayacak. Euroleague'de Aslan 13. basamakta yer alıyor. Kupanın favorilerinden olan CSKA ise 2. sırada. Aslan geçen hafta Real Madrid'i yenmişti.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:51
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Kral geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.