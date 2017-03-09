 Kral geri döndü – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Kral geri döndü

    Kral geri döndü
    Galatasaray'ın Eurocup'a aldığı sezon en değerli oyuncu seçilen Errick McCollum, Çin'e dönmüştü. Ancak yerine oynayan guardların başarısız olması nedeniyle Cimbom, eski yıldızıyla yeniden anlaştı. Errick'in sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.

    G.SARAY RUSYA'DA
    THY Euroleague'de iddiası bulunmayan Galatasaray Odeabank bugün deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak. Cimbom'un maçı 20.00'de başlayacak. Euroleague'de Aslan 13. basamakta yer alıyor. Kupanın favorilerinden olan CSKA ise 2. sırada. Aslan geçen hafta Real Madrid'i yenmişti.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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