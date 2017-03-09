 ilk raund Aslan’ın – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    ilk raund Aslan’ın

    ilk raund Aslan’ın
    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Polonya temsilcisi Budowlani'yi 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, 96 dakika süren karşılaşmanın setlerini; 25-15, 25-27, 25-14 ve 25-17 aldılar. Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
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