 Hocanın yeni prensi Derdiyok – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Hocanın yeni prensi Derdiyok

    Hocanın yeni prensi Derdiyok
    Cimbom'da sezon sonu Vissel Kobe'ye gidecek olan Lukas Podolski'nin pabucu dama atıldı. Antalya deplasmanında kart cezası nedeniyle forma giymeyen Poldi'nin yerine oynayan Eren Derdiyok 2 kez ağları sarsmıştı. Teknik direktör İgor Tudor da performansından memnun kaldığı Eren'i G.Birliği maçında 11'de sahaya sürme kararı aldı. Eren, Antalya'da attığı 2 golün yanı sıra 16 ikili mücadelenin 9'unu kazanmıştı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:14
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