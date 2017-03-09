Hocanın yeni prensi Derdiyok

Cimbom'da sezon sonu Vissel Kobe'ye gidecek olan Lukas Podolski'nin pabucu dama atıldı. Antalya deplasmanında kart cezası nedeniyle forma giymeyen Poldi'nin yerine oynayan Eren Derdiyok 2 kez ağları sarsmıştı. Teknik direktör İgor Tudor da performansından memnun kaldığı Eren'i G.Birliği maçında 11'de sahaya sürme kararı aldı. Eren, Antalya'da attığı 2 golün yanı sıra 16 ikili mücadelenin 9'unu kazanmıştı.