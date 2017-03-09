Galatasaray'a kötü haber!
Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Nigel De Jong, Gençlerbirliği maçında da oynayamayacak.
Adalesinde orta derece zorlanma olan Hollandalı oyuncunun yapılan muayenelerin sonrasında Gençlerbirliği karşılaşmasında görev alamayacağı netlik kazandı.
Tedavisi süren 31 yaşındaki futbolcunun yerine orta sahada Tolga Ciğerci'nin görev alması bekleniyor.
Antalyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle yer alamayan diğer bir Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in durumu ise hala belirsiz.
Hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sneijder'in hazır olmaması nedeniyle; sakatlığının geçmesi ve oynayabilecek duruma gelmesi halinde bile Igor Tudor'un yıldız isme Gençlerbirliği maçında görev vermesi beklenmiyor.
Tedavisi süren 31 yaşındaki futbolcunun yerine orta sahada Tolga Ciğerci'nin görev alması bekleniyor.
Antalyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle yer alamayan diğer bir Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in durumu ise hala belirsiz.
Hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sneijder'in hazır olmaması nedeniyle; sakatlığının geçmesi ve oynayabilecek duruma gelmesi halinde bile Igor Tudor'un yıldız isme Gençlerbirliği maçında görev vermesi beklenmiyor.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Okay Yokuşlu 2020'ye kadar Trabzonspor'da
Toplam 6
Yorum
e.tosun 2020 de mehmet ekici gibi olur.bedava gider.
- "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"
Toplam 38
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cem bilgen doğru demişler,yunanistanın en büyük klubü olympiakos
- Skrtel ‘en iyiye’ aday
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hoca geliyor.. KOCAMAN bir bavulla yeni hoca yolda..Yine eskisi gibi sağ pas sağdan sola pas..kaleci pas...çıldıracağız.
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