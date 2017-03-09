Galatasaray'a kötü haber!

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Nigel De Jong, Gençlerbirliği maçında da oynayamayacak.

Adalesinde orta derece zorlanma olan Hollandalı oyuncunun yapılan muayenelerin sonrasında Gençlerbirliği karşılaşmasında görev alamayacağı netlik kazandı.



Tedavisi süren 31 yaşındaki futbolcunun yerine orta sahada Tolga Ciğerci'nin görev alması bekleniyor.



Antalyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle yer alamayan diğer bir Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in durumu ise hala belirsiz.



Hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sneijder'in hazır olmaması nedeniyle; sakatlığının geçmesi ve oynayabilecek duruma gelmesi halinde bile Igor Tudor'un yıldız isme Gençlerbirliği maçında görev vermesi beklenmiyor.