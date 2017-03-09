 Erick McCollum yeniden Galatasaray'da! – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Erick McCollum yeniden 'da!

    Erick McCollum yeniden Galatasaray'da!

    Odeabank Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'a gelen 28 yaşındaki oyun kurucunun, THY Avrupa Ligi transfer sezonunun kapanmasından dolayı sadece Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde forma giyeceği bildirildi.

    ABD'li oyuncu, 'ın geçen sezon şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Kupası'nda en değerli oyuncu seçilmişti.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:30
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