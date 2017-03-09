Erick McCollum yeniden Galatasaray'da!
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan ABD'li oyuncu Errick McCollum ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'a gelen 28 yaşındaki oyun kurucunun, THY Avrupa Ligi transfer sezonunun kapanmasından dolayı sadece Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde forma giyeceği bildirildi.
ABD'li oyuncu, Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Kupası'nda en değerli oyuncu seçilmişti.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:30
- Kafana takma!
Toplam 28
Yorum
taraftar tam aziz sistemi üç beş ikiymiş dört dört ikiymiş hiç gerek yok kazanda nasıl kazanırsan kazan. gerisi teferruat.
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 5
Yorum
canyavuz 30 yaşın üstü oyuncu alınırsa olacağı bu.bir gün adalesi çeker bir gün lif atar bir gün beli ağrır.15 maç oynar 17 maç yatar
- PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men
Toplam 9
Yorum
nerde adalet tudora 1 mac ceza veriyorsan senol günese en az 3 mac vereceksin
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