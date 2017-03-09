 Dursun Özbek'in cezası onandı – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Dursun Özbek'in cezası onandı

    Dursun Özbek'in cezası onandı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübe verdiği cezaları onadı.

    Kuruldan yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezaları verilen Dursun Özbek ile aynı sebepten 100 bin lira para cezasına çarptırılan Galatasaray Kulübünün itirazlarının görüşüldüğü bildirildi.

    Tahkim Kurulunun verilen cezada sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle Galatasaray Kulübünün itirazlarını reddederek, oy çokluğu ile PFDK kararlarını onadığı belirtildi.

    Öte yandan kurulun, taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratta bulunmasından dolayı Beşiktaş'a verilen 260 bin lira para cezasını 150 bin lira olarak düzelttiği kaydedildi. Taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle siyah-beyazlı kulübe verilen 90 bin lira para cezasının ise onandığı duyuruldu.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:06
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