 Cimbom coştu – Fotomaç – 09 Mart 2017
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HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
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    Cimbom coştu

    Cimbom coştu
    Efeler Ligi'nde , Afyon Yüntaş'a set vermedi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 yenerek salondan galip ayrıldı. . Dün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar: Arkas- Tokat: 1-3, İstanbul BB-Maliye MP: 3-2, F.Bahçe-İnegöl Belediye: 3-2, Ziraat Bankası-Halkbank: 1-3.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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