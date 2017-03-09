 Borç 1.8 milyar lira – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Borç 1.8 milyar lira

    Borç 1.8 milyar lira

    Gelir beklentilerin altında kaldı, giderler yükseldi

    Dünkü Divan Kurulu Toplantısında, kulübün mali durumuyla ilgili bilgi veren yönetici İsmail Sarıkaya, 31 Aralık 2016 itibarıyla toplam borcun 1 milyar 831 milyon lira, alacaklarının ise 641 milyon lira olduğunu dile getirdi. Sarıkaya, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 190 milyon lira olduğunu kaydetti. Galatasaray Kulübünün 30 Eylül 2016 itibarıyla toplam borcu 1 milyar 623 milyon lira olarak açıklanmıştı.

    HEDEF TUTMADI
    Yönetici , 2016 yılı bütçesinde hedefledikleri gelir ve giderlerin tutmadığını belirtti. Buna göre sarı- kırmızılı kulübün 2016 yılı gelir hedefinin 106 milyon 283 bin 943 lira olarak belirlendiğini ancak 82 milyon 742 bin 321 lira gelir elde edildiği ifade edildi. Ayrıca 110 milyon 913 bin 150 lira gider hedeflendiği ancak 158 milyon 306 bin 604 lira giderin oluştuğu aktarıldı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:27
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