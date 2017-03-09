Borç 1.8 milyar lira
Gelir beklentilerin altında kaldı, giderler yükseldi
HEDEF TUTMADI
Yönetici İsmail Sarıkaya, 2016 yılı bütçesinde hedefledikleri gelir ve giderlerin tutmadığını belirtti. Buna göre sarı- kırmızılı kulübün 2016 yılı gelir hedefinin 106 milyon 283 bin 943 lira olarak belirlendiğini ancak 82 milyon 742 bin 321 lira gelir elde edildiği ifade edildi. Ayrıca 110 milyon 913 bin 150 lira gider hedeflendiği ancak 158 milyon 306 bin 604 lira giderin oluştuğu aktarıldı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:27
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Borç 1.8 milyar lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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