 Basketbolun suçu! – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Basketbolun suçu!

    Basketbolun suçu!
    Yönetici , gider fazlasının oluşmasında erkek basketbol takımının Avrupa Ligi'nde oynamasının önemli rol oynadığını vurguladı. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Bu yüzden ekstra transferler yapıldı. Yabancı oyunculara ödediğimiz ücretlerde kur farkı oluştu. Avrupa Ligi'nde 2 katı deplasman gideri var. Erkek basketbolunda böyle ciddi bir artış oldu" dedi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:16
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