Aslan CSKA'ya direnemedi!
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibine 85-69 yenildi.
Galatasaray Odeabank bu sonuçla ligde 17. kez mağlup olurken, CSKA Moskova ise 19. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, hücumda istediği gibi oynayamayan rakibi karşısında Pleiss, Sinan Güler ve Micov'un basketleriyle ilk periyodu 17-13 üstün geçti.
İkinci çeyreğe oldukça etkili başlayan CSKA Moskova, yakaladığı 14-0'lık seriyle 14. dakikada 27-17 öne geçti. Bu periyotta 7 dakikayı aşkın sürede sadece 3 sayı üreten Galatasaray Odeabank karşısında De Colo, Higgins ve Teodosic ile sayı bulan Rus ekibi, 18. dakikada skoru 38-20 yaptı. Ev sahibi takım, soyunma odasına da 46-29 önde gitti.
Maçta ikinci yarının ilk bölümünde Galatasaray Odeabank, Micov ve Tyus'ın basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, kontrolü elinde bulunduran CSKA Moskova, De Colo, Vorontsevich ve Hines ile skor üretti ve son periyoda 65-49 önde girdi.
Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren CSKA Moskova, karşılaşmadan 85-69 galip ayrıldı.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Tomasz Trawicki (Polonya)
CSKA Moskova: De Colo 22, Jackson 10, Kurbanov, Khryapa 5, Hines 13, Teodosic 8, Higgins 12, Vorontsevich 5, Augustine 6, Fridzon 4
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 5, Göksenin Köksal 13, Micov 18, Daye 4, Pleiss 11, Diebler 1, Fitipaldo 2, Tyus 10, Ege Arar 2, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva
1. Periyot: 13-17
Devre: 46-29
3. Periyot: 65-49
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:05
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fboğuz Fb ilk başta hocayı belirlesin balotelli üst düzey topçu ama çatlak bunu diğer bir çatlak bielsa oynatır fbye bacca tarzı adam lazım
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fbcan sorunsuz adam alın arkadaş bi tarafı havada adamları görmekten bıktı taraftar
- İşte haftanın hakemleri
Toplam 3
Yorum
PUANLAR YİNE KAYYIP GS YIN BELALISI TERMİNATÖR FIRAT AYDINUS YİNE ATANMIŞ GS MAÇINA. NEDEN GS KENDİ EVİNDEKİ AVANTAJI YOK ETMEK İÇİN. GS YIN PUANLARI KAYIP Yİ
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