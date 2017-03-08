 Tudor ve Nazifoğlu, PFDK'da! – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Tudor ve Nazifoğlu, 'da!

    Tudor ve Nazifoğlu, PFDK'da!

    Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Teknik Direktörü ile Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi 'nu, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, 'un, 'de Antalyaspor ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak 'ya sevk edildiği bildirildi.

    'nun ise bir televizyon kanalında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği belirtildi.

    Açıklamada, , Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kayserispor ve Antalyaspor kulüplerinin de çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:26
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