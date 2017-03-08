Tudor ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nu, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Igor Tudor'un, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Levent Nazifoğlu'nun ise bir televizyon kanalında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kayserispor ve Antalyaspor kulüplerinin de çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:26
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Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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