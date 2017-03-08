Sezgin istifa etti!
“Bilerek kaybettik” sözünün yanlış yorumlandığını ifade ederek Sportif A.Ş.’deki görevlerini bıraktı.
Antalya maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme oturan Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Sportif A.Ş.'deki futbolla ilgili görevlerinden istifa etti. Resmi siteden açıklama yayınlayan Sezgin, "Beklenmedik puan kayıplarını hatırlatmak amacıyla 'Bildiğiniz nedenlerle kaybettik' demek isterken, sehven ağzımdan çıkan "Bilerek kaybettik" ifadesinin kötü niyetle yorumlanması beni derinden üzdü. Galatasaray camiasına zarar vermek isteyenlere fırsat tanıdığım için istifa ediyorum" dedi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Sezgin istifa etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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