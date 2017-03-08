 Sezgin istifa etti! – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Sezgin istifa etti!

    Sezgin istifa etti!

    “Bilerek kaybettik” sözünün yanlış yorumlandığını ifade ederek Sportif A.Ş.’deki görevlerini bıraktı.

    Antalya maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme oturan Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Sportif A.Ş.'deki futbolla ilgili görevlerinden istifa etti. Resmi siteden açıklama yayınlayan Sezgin, "Beklenmedik puan kayıplarını hatırlatmak amacıyla 'Bildiğiniz nedenlerle kaybettik' demek isterken, sehven ağzımdan çıkan "Bilerek kaybettik" ifadesinin kötü niyetle yorumlanması beni derinden üzdü. Galatasaray camiasına zarar vermek isteyenlere fırsat tanıdığım için istifa ediyorum" dedi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:51
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