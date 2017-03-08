Podolski'den 'saldırı' açıklaması
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, trafikte bir taksiciyle yaşadığı tartışma üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Bu akşam saatlerinde Ataköy Marina'da Alman yıldız ile bir taksici arasında yol verme tartışması yaşandı.
Taksicinin, kendisine yol vermediği gerekçesiyle Podolski'nin aracını tekmelediği iddia edildi. Taksicinin, lüks aracın içindeki ismin Podolski olduğundan haberinin olmadığı ifade edilirken bu gelişme sonrası Alman yıldız sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
Podolski mesajında "Bu akşam duyduğunuz ve her saniye daha da dramatik hâle getirilen hikâyeyle ilgili bir açıklama yapma gereği hissediyorum... Lütfen duyduğunuz her şeye inanmayın, yoğun trafikte sıradan ve birkaç saniyelik tartışmaydı. Herhangi bir saldırı, temas söz konusu olmadı" dedi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:20
- Karavaiev’i gören var mı?
Toplam 5
Yorum
dalga geçiyorlar volkan şen oğuzhan özyakup tolgay arslan tolga ciğerci ile türk futbolu gelişmez bunlar milli takımda oldukları sürecede başarı da gelemez
- ''Sorun uçta''
Toplam 15
Yorum
türkler golcü bulamaz türk takımları yırtıcı bir golcü bulamaz bir ara galatasaray drogbayı aldı elmander baros felan sonra başka forvet türkiyeye gelmedi
- ''Mehmet Fener’e imza attı''
Toplam 31
Yorum
T.S oktayy ewet futbolcu istedği takımda oynamalı mehmet topuz gib mesela
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