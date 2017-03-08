Podolski'den 'saldırı' açıklaması

Bu akşam saatlerinde Ataköy Marina'da Alman yıldız ile bir taksici arasında yol verme tartışması yaşandı.

Taksicinin, kendisine yol vermediği gerekçesiyle Podolski'nin aracını tekmelediği iddia edildi. Taksicinin, lüks aracın içindeki ismin Podolski olduğundan haberinin olmadığı ifade edilirken bu gelişme sonrası Alman yıldız sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Podolski mesajında "Bu akşam duyduğunuz ve her saniye daha da dramatik hâle getirilen hikâyeyle ilgili bir açıklama yapma gereği hissediyorum... Lütfen duyduğunuz her şeye inanmayın, yoğun trafikte sıradan ve birkaç saniyelik tartışmaydı. Herhangi bir saldırı, temas söz konusu olmadı" dedi.