 Podolski'den 'saldırı' açıklaması – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    'den 'saldırı' açıklaması

    Podolski'den 'saldırı' açıklaması

    Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas , trafikte bir taksiciyle yaşadığı tartışma üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

    Bu akşam saatlerinde Ataköy Marina'da Alman yıldız ile bir taksici arasında yol verme tartışması yaşandı.

    Taksicinin, kendisine yol vermediği gerekçesiyle 'nin aracını tekmelediği iddia edildi. Taksicinin, lüks aracın içindeki ismin Podolski olduğundan haberinin olmadığı ifade edilirken bu gelişme sonrası Alman yıldız sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

    Podolski mesajında "Bu akşam duyduğunuz ve her saniye daha da dramatik hâle getirilen hikâyeyle ilgili bir açıklama yapma gereği hissediyorum... Lütfen duyduğunuz her şeye inanmayın, yoğun trafikte sıradan ve birkaç saniyelik tartışmaydı. Herhangi bir saldırı, temas söz konusu olmadı" dedi.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:20
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