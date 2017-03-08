 JOR dava açacak! – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    JOR dava açacak!

    JOR dava açacak!
    G.Saray'ın başına açılan son dert ... Yıllık ücreti 900 bin Euro olan Hollandalı, görevde kaldığı sürede 225 bin euro alabildi. "Alt yapının başına dön" teklifini kabul etmeyen JOR'un 31 Mayıs'a kadar maaşı yatmazsa, faiziyle birlikte almak için 'ya başvuracağı belirtildi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:56
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