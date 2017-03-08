JOR dava açacak!
G.Saray'ın başına açılan son dert Jan Olde Riekerink... Yıllık ücreti 900 bin Euro olan Hollandalı, görevde kaldığı sürede 225 bin euro alabildi. "Alt yapının başına dön" teklifini kabul etmeyen JOR'un 31 Mayıs'a kadar maaşı yatmazsa, faiziyle birlikte almak için FIFA'ya başvuracağı belirtildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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