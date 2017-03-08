 İstifa etsinler – Fotomaç – 08 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İstifa etsinler

    İstifa etsinler
    'ın başkan adaylarından Ahmet Özdoğan da istifa istedi. Özdoğan, ceza tehdidiyle ilgili olarak, "UEFA'dan 1 yıl daha ceza alınmayacağını başkan söylüyor ben de böyle olmasını istiyorum" derken bilançoyu şu sözlerle eleştirdi: "G.Saray tarihinin en kötü bilançosu!.. Bu kabul edilemez. Bu yönetim an önce gitmeli!..
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstifa etsinler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.